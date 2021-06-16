UEFA, Galler maçı öncesi Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı

EURO 2020'de bugün Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek Milli Takımımız, UEFA'nın terleten oyununa katıldı. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü'ye, takım arkadaşlarının küçüklük fotoğrafları gösterildi ve onları tanımaları istendi. Yusuf ve Orkun'un verdiği cevaplar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

EURO 2020'De bu akşam oynanacak Türkiye - Galler maçı öncesi UEFA, her takım gibi Milli Takımımız için de hazırladığı eğlenceli bir içeriği yayına aldı. EURO 2020 resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü'ye, bazı takım arkadaşlarının küçüklük fotoğrafları gösterildi ve onları tanımaları istendi. İçerikte eğlenceli anlar ortaya çıktı.

ORKUN, ÇAĞLAR'I TANIMADI

Quiz'in ilk fotoğrafı Çağlar Söyüncü oldu. Yusuf Yazıcı, ilk hakkında doğru cevabı verirken Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu cevabıyla yanıldı, ardından Çağlar cevabını verdi.

KOLAYLARI BİLDİLER

Çağlar'ın ardından Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun küçüklük fotoğraflarında Yusuf ve Orkun hata yapmadı.