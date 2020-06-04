UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Galatasaray'ın eski yıldzı Emmanuel Eboue'nin doğum gününü UEFA, paylaştığı özel video ile kutladı. Paylaşılan videoda Eboue'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e attığı müthiş gole yer verildi.
04.06.2020 22:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:37
UEFA'dan, Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue'ye doğum günü jesti.
Avrupa futbolunun patronu, Fransa hesabı üzerinden Fildişi Sahilli eski futbolcunun Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e attığı unutulmaz golü paylaştı. O maçta, sarı kırmızılılar İspanyol devini 3-2 mağlup etmişti.
4 YILDA 5 KUPA KAZANDI
2011-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue, sarı kırmızılılarla 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupası ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.