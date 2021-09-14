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UEFA, F.Bahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'yı dev maça atadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
UEFA, F.Bahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'yı dev maça atadı

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Rennes - Tottenham karşılaşmasını yönetecek. Halis Özkahya, Fenerbahçe-Sivasspor maçındaki yönetimi sebebiyle Sarı-Lacivertliler'den ağır tepki görmüştü.

Türk hakemler Uefa'da önemli görevler alıyor. Halis Özkahya, Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak Rennes-Tottenham maçında görev aldı.

Fransa'nın Rennes şehrinde Roazhon Park'ta oynanacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

UEFA, F.Bahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'ya dev maça atadı

"FENERBAHÇE MAÇLARINDAKİ TUTUMU"

Fenerbahçe önceki gün yaptığı açıklamada Halis Özkahya'yı hedef almıştı. Özkahya'ya yönelik resmi siteden yapılan paylaşımda, "Hakem Halis Özkahya'nın, Fenerbahçe maçlarındaki genel tutumu ve yaklaşımından bağımsız olarak takımımızın son karşılaşmasında rakip oyuncuların maç boyunca oyunu soğutmaya yönelik davranışlarına sahada hiçbir müdahalede bulunmaması ve maçın kritik anlarında verdiği/ vermediği kararları, adalet bekleyenlerin takdirine bırakıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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