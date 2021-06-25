UEFA, Müslüman futbolcuların önüne alkol şişesi koyulmasını yasakladı
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UEFA, Müslüman futbolcuların önüne alkol şişesi koyulmasını yasakladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fransa'nın Müslüman futbolcusu Paul Pogba'nın basın toplantısında önünden alkol şişesini kaldırmasının ardından UEFA, turnuvadaki Müslüman futbolcuların önüne bira şişesi koydurmama kararı aldı. Bundan böyle Müslüman futbolcuların toplantısında duran alkol şişeleri kaldırılacak.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Müslüman futbolcu Paul Pogba, Fransa-Almanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önünde bulunan alkol şişesini kaldırmıştı.

Pogba'nın bu hareketi uluslararası basında da büyük yer almıştı.

UEFA, EURO 2020'de Müslüman futbolcuların önüne alkol şişesi koyulmasını yasakladı

MÜSLÜMAN FUTBOLCULARIN ÖNÜNE ŞİŞESİ KONULMAYACAK

UEFA da Pogba'nın protestosunun ardından harekete geçti. Alınan karara göre bundan sonra EURO 2020 basın toplantılarında alkol şişeleri, Müslüman futbolcuların önüne konulmayacak.

UEFA, Müslüman futbolcuların önüne alkol şişesi koyulmasını yasakladı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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