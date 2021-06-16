UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya arasında 18 Haziran'da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya arasında 18 Haziran'da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya takımları arasında 18 Haziran 2021 Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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