Halis Özkahya ve Ali Palabıyık, Avrupa Ligi'nin 3. Eleme Turu'nda görev alacak FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda görev alacak. Özkahya, Legia Varşova-Drita maçına atanırken Palabıyık, İngiliz devi Tottenham'ın Shkendija ile oynayacağı maçta düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu yaklaşıyor. Bu etapta yer alacak hakemler de maçlara günler kala belli oldu. FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Ali Palabıyık da kendilerine bu turda yer buldu.

Özkahya, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Legia Varşova-Drita maçında düdük çalacak. Palabıyık ise İngiliz devi Tottenham'ın Shkendija ile kozlarını paylaşacağı maça atandı.

ÖZKAHYA'NIN EKİBİ

Polonya'dan Legia Varşova ile Kosova'nın Drita takımları arasındaki mücadele 24 Eylül Perşembe günü oynanacak. Varşova şehrindeki Wojska Polskiego Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

PALABIYIK MAKEDONYA'DA GÖREV ALACAK

Makedonya'nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı