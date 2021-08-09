UEFA'dan Erol Ersoy'a görev
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UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA'dan Erol Ersoy'a görev
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Hakem gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovenya'nın Domzale ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

Hakem gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovenya'nın Domzale ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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