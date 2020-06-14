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UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı

Finansal Fair Play ihlali nedeniyle UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a 28 sayfalık bir başvuru yaptı.

14.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:33

Trabzonspor, Avrupa'dan 1 yıl men edilmesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvuruyu yaptı.

BAŞVURU 28 SAYFADAN OLUŞUYOR

Bordo-mavililer, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği 3 avukatla başvuruda bulundu. Trabzonspor Kulübü, cezanın kaldırılması talebinde bulunurken, ayrıca oturumlu görüşme talep etti.

Öte yandan Trabzonspor'un yaptığı başvurunun 28 sayfadan oluştuğu belirtildi.

UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
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