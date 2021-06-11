UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takım'ın İtalya'yla yapacağı maç öncesinde konuştu. Türkiye ve İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ceferin, "Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var. Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak. Ancak şimdiden açıklamamız doğru olmaz" ifadelerini kullandı.