UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak

Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takım'ın İtalya'yla yapacağı maç öncesinde konuştu. Türkiye ve İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ceferin, "Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var. Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak. Ancak şimdiden açıklamamız doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin açılış maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ı değerlendiren Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali içinde İstanbul'a yeşil ışık yaktı.

"SONUNDA TURNUVAYA KAVUŞTUK"

Aleksander Ceferin, EURO 2020 ile ilgili olarak "EURO 2020'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük. Sonunda heyecanla beklediğimiz turnuvaya kavuştuk" dedi.

"TÜRKİYE HAFİFE ALINMAMALI"

Ceferin, Türk Milli Takımı hakkında "Türk Milli Takımı oldukça güçlü. Çok güçlü defansınız var. Eskiden hücumunuz güçlü olurdu, şimdi defansınız da iyi. Türkiye kesinlikle hafife alınmamalı Skor tahmini yapamam" açıklamasını yaptı.

"ŞİMDİDEN AÇIKLAMAK DOĞRU OLMAZ"

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ceferin "Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var. Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak. Ancak şimdiden açıklamamız doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak
İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Diego Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 23:21:18. #1.13#

title