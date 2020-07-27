HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Anadolu takımlarının yüzü gülmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde son dönemde mücadele eden Anadolu kulüpleri, ilginç bir istatistiğe imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Anadolu takımlarının yüzü gülmedi
27.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:38

UEFA Avrupa Ligi'nde son dönemde mücadele eden Anadolu kulüpleri, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Akhisarspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha sonra Süper Lig'de tutunamadı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 5. sırada bitiren Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımına elenen Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunun son haftasında Gaziantep FK'ye yenilerek, Süper Lig'de küme düştü.

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü

Kardemir Karabükspor, 2014-2015 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı yakaladı.

İlk kez katıldığı kupada 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Rosenborg'u turnuvanın dışına iten Kardemir Karabükspor, play-off turunda Fransa'nın Saint-Etienne ekibine penaltılar sonucu elenerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Aynı sezon Süper Lig'i 16. sırada bitiren Kardemir Karabükspor, bir alt lige düşme üzüntüsü yaşadı.

Kardemir Karabükspor, 2016-2017 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele etse de bir sezon sonra yeniden küme düştü. Ekonomik problemler yaşayan Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

Villarreal'in yer aldığı gruptan lider çıktı

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde eden Osmanlıspor, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi vizesi aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atan Osmanlıspor, daha sonra düşüşe geçti.

Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider tamamlayan mor-sarılılar, son 32 turunda Yunan ekibi Olympiakos'a elendi.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda küme düşme korkusu da yaşayan Osmanlıspor, ligi 38 puanla 13. sırada tamamladı.

Avrupa macerası sonrası düşüşü engelleyemeyen Osmanlıspor, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Osmanlıspor, bu sezon da mücadele ettiği TFF 1. Lig'den düşerek, TFF 2. Lig'e geriledi.

Avrupa'da galibiyetle tanışamadı

Akhisarspor, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Bu başarısıyla UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde eden Akhisarspor, bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda final oynasa da ligde umduğunu bulamadı.

Avrupa Ligi'nde galibiyetle tanışamayan Akhisarspor, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu son sırada tamamladı ve küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Dünya
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Dünya
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Dünya
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Politika
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Güncel
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'kısmi karantina' uygulanacak
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
İspanya'da ikinci dalga endişesi giderek artıyor! 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi
İspanya'da ikinci dalga endişesi giderek artıyor! 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Pınar Gültekin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Anadolu takımlarının yüzü gülmedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 22:43:29. #1.14#
title