UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finale yükseldi. Manchester United 6-2'nin rövanşında deplasmanda Roma'ya 3-2 yenildi. Toplamda 8-5'lik skorla finale yükselen Kırmızı Şeytanlar'ın finalde rakibi İspanyol ekibi oldu. Villarreal, deplasmanda 2-1 yendiği Arsenal'le sahasında berabere kalarak İngiliz devinin kupa hayallerini bitirdi. İspanyol ekibi böylece tarihinde ilk kez finale kalma başarısı göstermiş oldu.