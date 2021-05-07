UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde
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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde
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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finale yükseldi. Manchester United 6-2'nin rövanşında deplasmanda Roma'ya 3-2 yenildi. Toplamda 8-5'lik skorla finale yükselen Kırmızı Şeytanlar'ın finalde rakibi İspanyol ekibi oldu. Villarreal, deplasmanda 2-1 yendiği Arsenal'le sahasında berabere kalarak İngiliz devinin kupa hayallerini bitirdi. İspanyol ekibi böylece tarihinde ilk kez finale kalma başarısı göstermiş oldu.

Polonya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu. Manchester United ile Villarreal, Avrupa'nın en büyük 2. turnuvasında en büyük olmak için kozlarını paylaşacak.

İNGİLİZLER FİNALDE

Manchester United, Roma karşısında 6-2 kazandığı tarihi maçın rövanşında deplasmanda 3-2 kaybetmesine rağmen skor avantajıyla adını finale yazdıran taraf oldu.

VILLARREAL, POLONYA BİLETİNİ KAPTI

İlk maçta sahasında deplasmanda Arsenal'i 2-1 yenmesi başarısı gösteren Villarreal, rövanş maçında skoru korumasını bildi. İngiliz devine finali göstermeyen İspanyollar, Polonya biletini kaptı. 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk oynanacak

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