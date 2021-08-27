UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
BBC - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakiplerini eleyen ve gruplara kalmaya hak kazanan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakiplerini eleyen ve gruplara kalmaya hak kazanan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor.

Bugün saat 13.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimine Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise dördüncü torbadan katılacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'nin oluşturulmasıyla birlikte Avrupa Ligi'nin de statüsü değişti.

Buna göre Avrupa Ligi'nde 8 grupta 32 takım karşı karşıya gelecek. Aynı ülke takımları gruplarda karşı karşıya gelemeyecek.

Yeni statü ile gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Grubunu ikinci bitiren 8 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü olan takımlar eleme maçları oynayacak. Turu geçen takımlar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.Avrupa Ligi'nde grubunu 3.sırada bitiren takımlar ise benzer şekilde UEFA Konferans Ligi'nden gelecek takımlarla eleme maçları oynamaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayacak ve 9 Aralık'ta sona erecek.

Avrupa Ligi finali 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrinde; Konferans Ligi finali ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da oynanacak.

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş ise dün çekilen kuralarla C Grubu'nda yer aldı.

Siyah beyazlı ekibin bu grupta rakipleri Portekiz'den Sporting, Almanya'dan Dortmund ve Hollanda'da Ajax takımları oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Trabzonspor ise play-off turlarını geçemeyerek Avrupa'ya veda etti.

Sivasspor Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 5-0 yenilerek elendi. Sivasspor ilk maçta da kendi evinde sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Trabzonspor ise İtalyan takımı Roma'ya karşı 3-0 mağlup oldu. Trabzon'daki ilk maç da Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
BBC
Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor
Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
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