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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 Marsilya: 0 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 Marsilya: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatta topu alan Feghouli'nin ceza sahası içine çevirdiği topta Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

12. dakikada Marsilya savunmasının hatasında topu kapan Feghouli'nin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada ceza sahası içinde savunmanın hatasından topu alan Peres'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem sağ tarafta Cicaldau'yu gördü. Cicaldau'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta Caleta-Car'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. 2-0

37. dakikada sol taraftan Guendouzi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Dieng'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera kornere çeldi.

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler xx, Eduard Beitinger xx, Robert Kempter xx,

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Sofiane Feghouli xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Marsilya: Pau Lopez xx, Caleta-Car xx, Saliba xx, Peres xx, Kamara xx, Gueye xx, Guendouzi xx, Gerson xx, Dieng xx, Lirola xx, Milik xx

Yedekler: Simon, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Luis Henrique, Cengiz Ünder, de La Fuente, Amavi, Bertelli, Sciortino, Pitou

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Goller: Cicaldau (dk. 12), Caleta-Car (dk. 30 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Cicaldau, Dieng (Galatasaray), Gueye (Marsilya) - İSTANBUL

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