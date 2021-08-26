UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Randers ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray sahasında Randers ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Kehinde'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Egho'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Kopplin'in sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Egho'nun vuruşu direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada sağ kanatta topu alan Boey'in ceza sahası içine yerden verdiği pası alan Kerem'in şutunda top kaleci Carlgren'de kaldı.

32. dakikada ceza sahası dışında topu alan Boey'in yerden şutunu kaleci Carlgren tek hamlede kontrol etti.

32. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içine giren Diagne'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

42. dakikada Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Luyindama, Alpaslan xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan xx, Feghouli xx, Berkan xx, Kerem xx, Babel xx, Diagne xx

Yedekler: İsmail, Berk, Yedlin, Işık, Ömer, Emre Akbaba, Aytaç, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Randers: Carlgren xx, Kallesoe xx, Piesinger xx, Marxen xx, Kopplin xx, Johnsenn xx, Lauenborg xx, Tibbling xx, Kehinde xxx, Hammershoy-Mistrati xx, Egho xxx

Yedekler: Dakir, Jensen, Lauridsen, Ankersen, Enggard, Klysner, Kristensen, Salou, Bundgaard, Brock-Madsen, Kamara, Leth

Teknik Direktör: Thomas Thomasberg

Gol: Egho (dk. 11) (Randers)

Sarı kart: Patrick van Aanholt (Galatasaray) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Randers: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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