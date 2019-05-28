UEFA Avrupa Ligi Finali: Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Avrupa Ligi'nde finale kalan iki İngiliz takımı, Chelsea ile Arsenal, kupayı kazanmak için mücadele verecekler. Heyecanın yüksek olacağı Chelsea - Arsenal maçını izlemek isteyen futbolseverler, maçı izleyecekleri kanalı araştırmaya başladılar. Peki Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi finalindeChelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak. Maçın internet yayını beIN Connect üzerinden olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi finalinin beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacağını duyan futbolseverler, Chelsea - Arsenal maçı da acaba şifresiz mi diye merak edip araştırıyorlar. Fakat yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamada sadece beIN SPORTS olarak maç programı geçmesi, maçın şifresiz olmadığını gösteriyor.

CHELSEA İLE ARSENAL'İN 3. RANDEVUSU

İngiltere'nin iki güçlü ekibi, Arsenal ile Chelsea, yarın oynanacak Avrupa Ligi finali öncesinde Avrupa kupalarında 2 kez karşılaştılar. İki takım, daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında 2-1 kazanan Chelsea, tur atlamıştı.

CHELSEA'NİN 9, ARSENAL'İN 7. AVRUPA KUPASI FİNALİ

Yarın karşılaşacak olan Chelsea'nin 9. kez, Arsenal'in 7. kez UEFA Avrupa Ligi final maçı olacak. Chelsea, çıktığı bu 8 final maçının beşini kazandı. Arsenal ise bundan önceki 6 final maçının birini kazanabildi.

1,5 MİLYAR AVRO DEĞERİNDE FİNAL

Finalde karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 510 bin 500 avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Chelsea'nin tahmini piyasa değeri 885 milyon, Arsenal'ın ise 625 milyon 500 bin avro oldu.

Belçikalı Eden Hazard, 150 milyon avro ile Chelsea'nin, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise 75 milyon avro ile Arsenal'ın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso, Kovacic, Jorginho, Barkley, Pedro, Giroud, Hazard

Arsenal: Cech, Kolasinac, Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Aubameyang, Özil, Lacazette