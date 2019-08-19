Üçüncü Dünya Filmi

19.08.2019 16:54

Mısır’ın en büyük tanrısı olarak kabul edilen İsis’le iletişim kurmayı başaran Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Karşılaştığı hayalle gerçek arasında olaylar karşısında korkup geri dönmeye karar verir ama artık çok geçtir. Tören çoktan gerçekleşmiş, İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.



Yönetmen: Metin Kuru

Senaryo: Metin Kuru

Oyuncular: Behice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel, Gülay Say, Gizem Karaca, Abdullah Faruk Günaydın, Hilal Kavakderelioğlu

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Üçüncü Dünya

Yapımcı Firma: Halk Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 82 dk.

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 30.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com