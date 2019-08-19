Üçüncü Dünya Filmi
Üçüncü Dünya filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Üçüncü Dünya filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Mısır’ın en büyük tanrısı olarak kabul edilen İsis’le iletişim kurmayı başaran Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Karşılaştığı hayalle gerçek arasında olaylar karşısında korkup geri dönmeye karar verir ama artık çok geçtir. Tören çoktan gerçekleşmiş, İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.
Yönetmen: Metin Kuru
Senaryo: Metin Kuru
Oyuncular: Behice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel, Gülay Say, Gizem Karaca, Abdullah Faruk Günaydın, Hilal Kavakderelioğlu
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Üçüncü Dünya
Yapımcı Firma: Halk Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 30.08.2019
Üçüncü Dünya Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.