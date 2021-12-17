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Üçlü akaryakıt zammı öncesi istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluştu

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 69 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, otogaza da 70 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Gece yarısından sonra uygulanacak zam öncesinde Türkiye'nin birçok yerinde akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu.

Dolar kuru artıkça akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 56 kuruşluk zammın ardından bugün de akaryakıta üçlü zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş, benzinin 69 kuruş, oto gazın ise 70 kuruş arttı.

ŞEHİRLERE GÖRE YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.

AKARYAKIT İSTASYONLARIN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Zammın uygulanmasından önce, akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok yerinde akaryakıt istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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