Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi
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Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi

10.01.2021 19:48 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:56

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan'a ve sarı-kırmızılı kulübe ceza verdi. Çaykur Rizespor'un açtığı dava sonrası Galatasaray, Rize ekibine 1 milyon 200 bin euro tazminat ödeyecek. Genç oyuncu ise 6 maç men cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atması nedeniyle hem oyuncuya hem de kulübe ceza verdi.

UÇK'nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı Kayseri Erciyes'ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü'nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan'ın +1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Geçen sezonun son maçlarında Rize'de forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonrasında yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur DEMİRKIRDI

Haber Yorumları (1)
ŞAMPİYON CİMBOMBOM: çaykurize değil ŞİKEbahçe itaraz etti çünkü çaykur rizespor ŞİKEbahçeye bağlı yani bildiğiniz fenevin kuğruğu olur kendileri ne yaparlarsa yapsınlar ŞAMOİYON GALATASARAY HERKEZ RÜTBESİNİ BİLECEK
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