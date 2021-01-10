Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan'a ve sarı-kırmızılı kulübe ceza verdi. Çaykur Rizespor'un açtığı dava sonrası Galatasaray, Rize ekibine 1 milyon 200 bin euro tazminat ödeyecek. Genç oyuncu ise 6 maç men cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atması nedeniyle hem oyuncuya hem de kulübe ceza verdi.

UÇK'nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı Kayseri Erciyes'ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü'nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacağı belirtildi.