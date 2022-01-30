Emre Belözoğlu üç büyükleri çok kıskandıracak! Premier Lig'den usta kanat getiriyor

Medipol Başakşehir Visca'nın boşluğunu nokta atışı transferle dolduracak. Konyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer eden Turuncu-Lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sakatlanmasıyla büyük şanssızlık yaşadı.

DÖNMEK İSTİYOR

Trezeguet, 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Bu sezon ise kadroda düşünülmüyor. Trezeguet, yeniden İstanbul'da yaşamaya ve Başakşehir formasını giymeye sıcak bakıyor.

İNGİLTERE'Yİ İSTEDİ

Trezeguet, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Mbaye Diagne ile ligi altüst etmişti. 3 büyükler Kasımpaşa'ya önemli teklifler sunmuştu ancak Trezeguet'nin tercihi İngiltere'den yana olmuştu.