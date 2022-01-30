Emre Belözoğlu üç büyükleri çok kıskandıracak! Premier Lig'den usta kanat getiriyor - Haberler Spor
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Emre Belözoğlu üç büyükleri çok kıskandıracak! Premier Lig'den usta kanat getiriyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Başakşehir, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Mahmoud Trezeguet'yi kadrosuna katmak üzere. Türk futbolseverlerin Kasımpaşa döneminden yakından tanıdığı Trezeguet, Visca'nın boşluğunu dolduracak.

Medipol Başakşehir Visca'nın boşluğunu nokta atışı transferle dolduracak. Konyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer eden Turuncu-Lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sakatlanmasıyla büyük şanssızlık yaşadı.

Üç büyükler Emre Belözoğlu'nu çok kıskanacak! Premier Lig'den usta kanat getiriyor

DÖNMEK İSTİYOR

Trezeguet, 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Bu sezon ise kadroda düşünülmüyor. Trezeguet, yeniden İstanbul'da yaşamaya ve Başakşehir formasını giymeye sıcak bakıyor.

Üç büyükler Emre Belözoğlu'nu çok kıskanacak! Premier Lig'den usta kanat getiriyor

İNGİLTERE'Yİ İSTEDİ

Trezeguet, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Mbaye Diagne ile ligi altüst etmişti. 3 büyükler Kasımpaşa'ya önemli teklifler sunmuştu ancak Trezeguet'nin tercihi İngiltere'den yana olmuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Medipol Başakşehir Fk, Emre Belözoğlu, Liverpool, Spor, Haber

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