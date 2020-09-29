UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir
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UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir

29.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:41

UBS Global Wealth Management'ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, "Altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar seviyesine ulaşması büyük olasılık." dedi.

UBS Global Wealth Management'ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, CNBC'ye yaptığı değerlendirme altın alma zamanı olduğunu savundu.

"2 BİN DOLARA ULAŞMASI BÜYÜK OLASILIK"

"Altını beğeniyoruz, çünkü altın fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons seviyesine ulaşması büyük olasılık" diye konuşan Tay, altının ABD seçimleri ve koronavirüs salgınında istenmeyen gelişmelere karşı iyi bir hedge imkanı sunduğunu da vurguladı.

"PİYASAYA GİRME İÇİN ÇOK İYİ BİR NOKTA"

Tay, altın fiyatında son dönemde yaşanan zayıflığın yatırımcılara piyasaya girmeleri için çok iyi bir noktayı temsil ettiğini de öne sürdü. Uluslararası piyasalarda spot altın bu saban düne göre yüzde 0,17 kayıpla 1878,18 dolar/ons sevilesinden işlem görüyor.

UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir
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