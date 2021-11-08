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U19 Süper Ligi 2.Hafta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
U19 Süper Ligi 2.Hafta

U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti.

U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti.

Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri

Hakemler: Ertuğrul Kösterlioğlu xx, Hüseyin Can xx, Ata Can güneş xx

Fenerbahçe U19: Furkan Onur Akyüz xx, Ruhan Arda Aksoy xx, Yiğit Efe Demir xx, Bora Çuha xx, Emir Ortakaya xx, Çağtay Kurukalıp xx, Muhammed İmre xx, Enes Şanlı xx, ( Yusuf Mert Yıldırım x dk 64), Melih Bostan xx, (Umut Yaşar Keçeci x dk 64), Bora Aydınlık xx, (Ali Arda Bulut x dk 74), Arda Okan Kurtulan xx (Utku Büyükköse x dk 88)

Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan x, Berat Eskin x, ( Yusuf Tuna Erakay x dk 46), Hamza Şahbaz x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x, (Bilal Ceylan x dk 57), Halil Can Durmuş x, (Eray Tokat x dk 46), Hayrullah Erkip x, (Berkan Aslan x dk 57), Kürşat Babamoğlu x, Yunus Emre Kılınç x, (Muhammed Bilal Soylu x dk 63),Emin Can Uysal x, Ethem Balcı x

Goller: Arda Okan Kurtulan dk 38, Bora Aydınlık dk 50 (Fenerbahçe U19) Emin Can Uysal (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Arda Okan Kurtulan, Muhammet İmre (Fenerbahçe U19) Enes Koçoğlu, Talha Karataş (Yukatel Kayserispor U19) - KAYSERİ

U19 Süper Ligi 2.Hafta

U19 Süper Ligi 2.Hafta

U19 Süper Ligi 2.Hafta

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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