İngiltere'yi 1-0 Deviren U19 Milli Takımımız, Elit Tura Yükseldi

U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5'inci Grup'taki son maçında İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi'nde oynanan ve ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Verissimo'nun yönettiği mücadelede millilere galibiyeti getiren golü 72'nci dakikada Onur Taha Takır kaydetti.

GRUBU LİDER TAMAMLADIK

U19 Milli Takımı bu sonuçla Elit Tur'a yükseldi. Grubun diğer maçında ise İzlanda ile Moldova 1-1 berabere kaldı. Bugün oynanan maçların ardından, U19 Milli Takımımız 3 maçta aldığı 6 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci olan İngiltere ile birlikte UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Elit Tur'a yükseldi.