U13 Liginde şampiyon Kayserispor

U13 Ligi final maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Kayseri OSB Atletikspor'u 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında 3-0'lık net bir sonuçla kazanan Sarı-Kırmızılılar üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Stat: Argıncık 1Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kalaycı xxx, Barış Can Ateş xxx, Özgür Berke Kuvet xxx

Saha Komiseri: Şinasi Acar

İstikbal Mobilya Kayserispor U13: Yahya Berat Alemdar xxx, Mehmet Kağan Yıldız xxx, Korkmazcan Dernek xxx, Hüseyin Aydın xxx, Resul Ekrem Sakarya xxx, Batuhan Özgan xxx, Fuat Çağkan Batır xxx, Yusuf Buğra Baykal xxx, Arda Kaya xxx, Arda Hasan Öğretir xxx, Bekir Kaan Bakır xxx

Kayseri OSB Atletikspor U13: Görkem Çetin x, Kürşat Kollar x, İsmail Can Önal x, Furkan Sığırcı x, Hasan Taha Irmak x, Rasim Çelik x, Yakup Nazik x, Yasin Özkardaş x, Mehmet Şimşek x, Çağan Zeki Doğan x, Polat Çetin Kaya x

Goller: Bekir Kaan Bakır (dk. 8, dk. 80), Arda Hasan Öğretir (dk. 40) (İstikbal Mobilya Kayserispor U13) - KAYSERİ

Kaynak: İHA