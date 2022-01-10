TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçilerin sorunları çözülürse üretimde sıkıntı yaşamayız

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin çözülmesi gereken sorunlarının olduğunu belirterek, "Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse, çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı yaşamayız" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarım sektörünün 2021 yılını değerlendirip, 2022 yılı beklentilerini açıkladı. Bayraktar, 2021'in tüm sektörler için zor ve olumsuz sonuçlarla geçtiğini, bu yıldan beklentilerinin ise girdi fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi olduğunu belirtti.

Bayraktar, tarımın sorunları olmakla birlikte çok da büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz, bütün zor şartlara rağmen üretimden kopmuyor. Bu büyük bir şanstır. Çiftçilerimiz, çalışıyor, üretiyor ama yeterince para kazanamıyor. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse, çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı yaşamayız. Tüm halkımıza, çiftçilerimize doğal afetlerden uzak, bereketli, sorunsuz bir yıl temenni ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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