Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi
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Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi

07.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:16

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen Tyler Boyd, Galatasaray ile oynadıkları maçın sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Boyd'un, Galatasaray'dan puan almanın Beşiktaş için de önemli olduğunu söylemesi dikkat çekti. Amerikalı futbolcu, "Bugün çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi. Sivas'a puan kazandırdık" dedi.

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen ve Galatasaray'a bir de gol atan Tyler Boyd maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş için de çok önemli bir maç olduğunu ifade eden Tyler Boyd: "Bugün çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi. Sivas'a puan kazandırdık. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.

Tyler Boyd, Galatasaray'ın puan kaybetmesinin Beşiktaş için de önemli olduğunu belirtti

FAJR: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK

Sivassporlu Fayçal Fajr ise, "Bu çok zor bir maçtı. Büyük bir kulübe karşı oynadık. Takım olarak baştan sona mücadele ettik. İşimizi iyi yaptık. Sadece ilk 11 değil, yedeklerle beraber çok iyi mücadele ettik. Bu puanı sonuna kadar hak ettik" dedi.

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ı da değerlendiren Fajr, "Ali Şaşal'ı ayrı bir yere koymak lazım. Son dakikalarda çok iyiydi, birkaç defa orada topu engelledi. Hakan ve Uğur da vücuduyla topu engellediler. Biz takım olarak buradan puan aldık" şeklinde konuştu.

Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi
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