Twitter ücretli abonelik modelini kullanıma sundu! İşte fiyatı

Gelir konusunda sıkıntı yaşayan sosyal medya devi Twitter, ücretli üyelik modelini kullanıma sundu. Twitter Blue adı verilen servis, şu an için sadece iki ülke de hizmete girdi. Yeni model için İngiltere'de 2.49 sterlin, ABD ise 2.99 dolar ücret ödenecek. Twitter bu modeli kullanıcılar için zorunlu tutmayacak.