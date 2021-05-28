Twitter ücretli abonelik modelini kullanıma sundu! İşte fiyatı
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Twitter ücretli abonelik modelini kullanıma sundu! İşte fiyatı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Gelir konusunda sıkıntı yaşayan sosyal medya devi Twitter, ücretli üyelik modelini kullanıma sundu. Twitter Blue adı verilen servis, şu an için sadece iki ülke de hizmete girdi. Yeni model için İngiltere'de 2.49 sterlin, ABD ise 2.99 dolar ücret ödenecek. Twitter bu modeli kullanıcılar için zorunlu tutmayacak.

Sosyal medya devi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi. Twitter Blue adı verilen servis şimdilik İngiltere ve ABD'de hizmete sunuldu. İngiltere'de 2.49 sterlin olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar.

ZORUNLU OLMAYACAK

Twitter bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacak. İsteyen kullanıcılar bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebilecek. Şirket yeni üyelik modelinde yer alacak özellikler ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

UZUN SÜREDİR KARLILIK SORUNU YAŞIYOR

Dünya genelinde yüzlerce milyon kullanıcısı bulunan Twitter, uzun yıllardır kârlılık sorunu yaşıyor. Şirket, aktif kullanılan platformdan para kazanmakta zorlanıyor. Twitter yeni para kazanma modeli üzerinde uzun süredir çalışıyordu. Ücretli üyelik modeli bu fikirlerden biriydi. Bu fikirler arasında, TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

Twitter ücretli abonelik modelini kullanıma sundu! İşte fiyatı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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