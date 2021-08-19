Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor

Popüler Twitch yayıncısı Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, evinde çıkan yangının kundakçılık olduğundan şüphelendiğini ve müfettişlerin olayı araştırdığını söyledi.

Popüler Twitch yayıncısı Amouranth, geçtiğimiz günlerde evinde çıkan yangının kundakçılık olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'te, Amouranth adıyla bilinen kadın yayıncı, en çok izlenen yayıncıların arasında yer alıyor. Platformda 4,1 milyondan fazla takipçisi olan yayıncı, düzenli olarak canlı yayınlar gerçekleştiriyor. Amouranth Twitch'te genellikle gerçek hayatını yansıtmasıyla ve inanılmaz cosplay becerileriyle popülerdir.

"DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ TACİZE UĞRADIM"

Daha önce birçok kez tacize uğradığını belirten yayıncı, izleyicilerin pek çok kez adresini bulmaya çalıştıklarını söylüyor. Amouranth geçtiğimiz günlerde evinde çıkan yangın hakkında, bir kundaklama olduğundan şüphelendiğini belirtti. 13 Ağustos günü meydana gelen yangının henüz nedeni belirlenemezken, yetkililer olayın güvenlik kamerası görüntülerini inceleme sürecindeler.

Amouranth kişisel Twitter hesabı üzerinden 14 Ağustos günü yaptığı açıklamada, "Dün akşam geç saatlerde evimin yan tarafında çöp tenekemin bulunduğu alandan kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak müfettişler kundakçılıktan kuvvetle şüpheleniyorlar." dedi.

Yangının bir kundakçılık mı olduğu henüz doğrulanmasa da, Amouranth'ın şöhreti düşünüldüğünde bu şaşırtıcı olmaz.

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