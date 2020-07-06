Twitch 2020'nin İkinci Çeyreğine Toplam 5 Milyar Saat İzlendi! Twitch, bu yılın ikinci çeyreğinde, toplamda 5 milyar saat izlenmeye ulaştı. Twitch bu rakam ile geçen yıla göre izlenmelerini %83.

Twitch, bu yılın ikinci çeyreğinde, toplamda 5 milyar saat izlenmeye ulaştı. Twitch bu rakam ile geçen yıla göre izlenmelerini %83.1 artırdığını dile getirdi.

Belirli yayıncıların çoğunlukla oyun oynarken kendilerini paylaştıkları platform olan Twitch, oyun tutkunlarının en sevdiği platformlar arasında. İzlerken eğlenilen, bazen kazanılan bir platform olan Twitch, 2020'nin ikinci çeyreğine 5 milyar saat toplam izlenme ile dikkatleri üzerine çekti.

Twitch 5 milyar saat izlendi, rekor kırdı!

Tabi buradaki artışın belirli birkaç nedeni var. Bu artışın ilk ve en büyük sebebi Valorant. Aynı dönemde çıkış yapan oyuna sahip olmak isteyenlerin Twitch'te belirli bir süre yayın izlemeleri gerekiyordu. Bazen saatlerce yayın izleyen Twitch kullanıcıları, sonunda Valorant'a sahip oldular. Ancak Twitch'in toplam izlenmesi de ona göre attı.

İkinci büyük neden ise Koronavirüs. Virüs nedeniyle evden çıkamayan öğrenciler ve oyun tutkunları, evde kaldıkları sürede Twitch'te vakit geçirdiler. 2020'nin ilk çeyreğinde 3 milyar saat izlenmeye ulaşan Twitch, ikinci çeyreğinde bu rakamı 5 milyon saate çıkardı. Bu yılın ikinci çeyreğindeki veriler, geçen yılın aynı dönemine göre %80 daha fazla.

Twitch'in bu başarısı dikkat çekici. Ancak bu değerlerin dönemin getirisi olduğu bariz belli. Bakalım Twitch bu başarısını sürdürebilecek mi.

Kaynak: Tamindir