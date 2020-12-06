TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
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TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3

06.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:01
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3

TVF Kadınlar 2. Ligi 2. Grup 9. haftanın çekişmeli maçında Cadence Gölcük İhsaniyespor, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı.

TVF Kadınlar 2. Ligi 2. Grup 9. haftanın çekişmeli maçında Cadence Gölcük İhsaniyespor, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı 13-25, 21-25, 12-25 setlerle Tepebaşı GSK 3-0 kazandı

Salon: Gölcük İhsaniye 17 Ağustos Spor Salonu

Hakemler: Ertaç Bingöl, Merve Demirci Mert

Cadence Gölcük İhsaniyespor: Zeynep Kavas, Busenur Çoban, Gözde Yavuz, Gamze Yavuztürk (L), Sevilay Türkan, Müesser Yılmaz, Aynur Gül (L), Sıla Taşdemirci, Sezin Balaban, Nilay Sema Çelik

Başantrenör: Eray Sarıoğlu

Tepebaşı GSK: Kardelen Özgüzelbaş, Eda Gülbahar (L), Nilay Çalışkan, Ceren Bağcı, Sıla Yandı, Zuhal Soyöz, Şeymanur Yıldırım, Şeyma Seyhan (L), Ayda Bilge Evecen, Begüm Güven, Feyza Çelik

Başantrenör: Özkan Çimenli

Setler: 13-25, 21-25, 12-25

Süre: 75 dakika (22, 31, 23) - KOCAELİ

TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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