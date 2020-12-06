TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3
TVF Kadınlar 2. Ligi 2. Grup 9. haftanın çekişmeli maçında Cadence Gölcük İhsaniyespor, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı.
TVF Kadınlar 2. Ligi 2. Grup 9. haftanın çekişmeli maçında Cadence Gölcük İhsaniyespor, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı 13-25, 21-25, 12-25 setlerle Tepebaşı GSK 3-0 kazandı
Salon: Gölcük İhsaniye 17 Ağustos Spor Salonu
Hakemler: Ertaç Bingöl, Merve Demirci Mert
Cadence Gölcük İhsaniyespor: Zeynep Kavas, Busenur Çoban, Gözde Yavuz, Gamze Yavuztürk (L), Sevilay Türkan, Müesser Yılmaz, Aynur Gül (L), Sıla Taşdemirci, Sezin Balaban, Nilay Sema Çelik
Başantrenör: Eray Sarıoğlu
Tepebaşı GSK: Kardelen Özgüzelbaş, Eda Gülbahar (L), Nilay Çalışkan, Ceren Bağcı, Sıla Yandı, Zuhal Soyöz, Şeymanur Yıldırım, Şeyma Seyhan (L), Ayda Bilge Evecen, Begüm Güven, Feyza Çelik
Başantrenör: Özkan Çimenli
Setler: 13-25, 21-25, 12-25
Süre: 75 dakika (22, 31, 23) - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı