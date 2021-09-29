TVF Başkanı Üstündağ: "Voleybolun geldiği nokta bizi mutlu ediyor"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, branş olarak önemli bir gelişme kaydettiklerini söyledi.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üstündağ, voleybola gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Voleybola olan ilgi, voleybolun geldiği nokta, voleybolun başarısı bizi son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bu gururu yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin 14-19 Aralık'ta FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Üstündağ, "Burada iki takımla ev sahipliği yapacağız. VakıfBank ve Fenerbahçe katılacak. İnşallah burada da bir dünya şampiyonu çıkartacağız. Arzumuz iki Türk takımının final oynaması. Ben şimdiden başarılar diliyorum. En mükemmel organizasyonu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.