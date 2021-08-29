TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı ile yemekte buluştu
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı ile yemekte buluştu

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı ile yemekte buluştu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Erkekler Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle yemekte bir araya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Erkekler Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle yemekte bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonuna TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlar Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Ufuk Demirkılıç, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay ve TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Sezgin Eren de katıldı.

Neşeli bir ortamda gerçekleştirilen yemekte Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı oyuncuları ve teknik heyetine Avrupa Şampiyonası öncesi başarı dileyerek teşekkür konuşması yaptı.

Milli takıma güvendiklerini belirten Üstündağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın voleybol yılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de voleybol hikayesi yeniden yazıldı. Sahada aldığınız başarılı sonuçlarla da kamuoyu tarafından kabul ediliyor. Voleybolun varlığı ve başarısıyla takım sporlarında ülkenin gururu olduğunu görüyoruz. Finlandiya'da oynayacağımız karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alarak gruptan en iyi şekilde çıkacağız. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Genç ve dinamik bir takımız. Takımda çok iyi bir arkadaşlık ve aile ortamı oluştuğunu görüyoruz. Artık sahne, söz sırası sizde. Sahada elinizden gelenin en iyisini yaparak mücadele edeceksiniz. Bunu da başaracak güçtesiniz. Federasyon olarak sizlerin başarılı olabilmesi için tüm çabamızla çalışıyoruz. Hayalleriniz ve hedeflerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. İki yıldır Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olarak yüzümüzü güldürdünüz. Sizler Türk voleybolunun ve Türk spor camiasının gururusunuz. Sırada Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi dereceyi yapacağınıza yürekten inanıyor, bu güzel voleybol yılını sizinle sonlandırmayı arzu ediyoruz."

Milliler, grup karşılaşmalarını oynamak üzere yarın Finlandiya'nın Tampere şehrine hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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