TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 2 Mart Survivor'da kim elendi?

Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! 2 Mart Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

İlk olarak 5-4 Ünlüler önde. Ünlüler şimdi ödülden tadım yapacak. Ünüler tadımlık içecek ve tost kazandı. Daha sonra skor 9-9 oldu. Şimdi bayrak yarışı oynanacak. Gönüllüler 10-9 kazandı ve ödülün sahibi oldu.

1 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

1 Mart Survivor ödül oyunu ödülü kahvaltılık menüsü oldu.

2 MART SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Bugün Survivor yarışmasında 1 kişi adaya veda edecek. Elenen kişiyi öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.