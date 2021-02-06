Tuzlaspor-Menemenspor maçının ardından
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Tuzlaspor-Menemenspor maçının ardından

06.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:04
Tuzlaspor-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Menemenspor'u 2-0 yenen Tuzlaspor'da teknik direktör Ali Tandoğan, alınan galibiyete rağmen daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Menemenspor'u 2-0 yenen Tuzlaspor'da teknik direktör Ali Tandoğan, alınan galibiyete rağmen daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Tandoğan, ilk yarıda iyi oynamadıklarını söyledi.

Tandoğan, ilk yarıda üretken olamadıklarını aktararak, "Zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin ilk yarıda savunma ağırlıklı oynayacağını, kaptıkları toplarla hızlı ataklara çıkacaklarını biliyorduk. Biz ilk yarıda çok üretken olamadık. İyi işler yapamadık. Biraz daha hızlanmamız, daha çabuk kararlar vermemiz gerek." diye konuştu.

İkinci yarıda yapılan değişikliklerin katkı sağladığını anlatan Tandoğan, "Değişiklikler işe yaradı. Rakibimiz biz golü bulduktan sonra daha çok üstümüze gelmeye başladı. Çok geriye çekildik. Oyuncularıma ne kadar bağırsam da oyuncu grubu skoru korumak istiyor ve onları yönlendiremiyorsunuz. Carius'un golü bizim için çok önemliydi. Daha çok çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- Recep Yazıcı: "İkinci yarı bir hatadan dolayı golü yedik"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, mağlubiyete rağmen oyuncularının performansından memnun olduğunu aktardı.

Yazıcı, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Oyuncularımızın performansından teknik heyet olarak memnunuz. Hocamızın verdiği direktifleri sahada uygulamaya çalıştık. Topu rakip sahada tutup rakibe gol pozisyonu vermemeye çalıştık. Bunu da başardık. İkinci yarı bir hatadan dolayı golü yedik. Maç dengede geçti. 2-0'lık sonuca insanlar aldanabilir. Çocukların oynadığı oyundan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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