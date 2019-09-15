Tuzlaspor: 0-1

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Kenan ÖzcanBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan - Murathan, Yiğitcan, Onur, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci, Cengizhan, Serdar, Murat Ceylan (Dk.90 İzzet), Ömer (Dk.

15.09.2019 17:44
Tuzlaspor: 0-1

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Kenan Özcan

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan - Murathan, Yiğitcan, Onur, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci, Cengizhan, Serdar, Murat Ceylan (Dk.90 İzzet), Ömer (Dk.70 Selim)

TUZLASPOR: Bayram- Türker, Yasin, Doğan, Bülent, Sadık, Göksu ( Dk. 68 Murat Yılmaz), Muhammed (Dk.63 Mehmet), Servan (Dk.83 Sefa), Umut, Kemal

GOL: Dk. 87 Sadık (Tuzlaspor)

SARI KART: Dk. 67 Murat (Birevim Elazığspor), Dk. 57 Sadık (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Kadir Taşoğlu, Dk. 88 Sefer Yılmaz (Teknik direktör) (Elazığspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta maçında Birevim Elazığspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

45'inci dakikada ceza sahası dışından Servan'ın sert şutunu kaleci Ahmet Doğan kurtardı.

61'inci dakikada Serdar'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bayram, son anda kornere tokatladı.

65'inci dakikada sağ kanattan Kadir Bekmeci'nin kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde Onur kafayı vurdu, kaleci Bayram kurtardı.

87'nci dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topa kafayı Sadık vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

- Elazığ

Kaynak: DHA
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