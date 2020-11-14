Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim

14.11.2020 20:00 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:18

9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılan Formula 1 organizasyonunun sıralama turlarına Tuzla Belediyesi süpürme aracı damgasını vurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, pisttin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'a yol süpürme aracı ile sosyal medya hesabından cevap vererek "Bak işine kardeşim" dedi.

Dünya'nın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul'da başladı. Tuzla Intercity İstanbul Park'ta sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle durduruldu. Daha sonra Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Aracı, ara verilen sıralama turlarının yeniden başlaması için pisti kurutma çalışmalarına başladı. Temizlik aracını pistin birinci virajının başında gören izleyiciler ise 'Birinci viraja ulaşan tek araç' yorumunu yaptı.

"BAK İŞİNE KARDEŞİM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşanan görüntülere esprili bir şekilde değerlendirerek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden o anları paylaştı. "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" yorumunda bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan temizlik aracıyla Hamilton'a yanıt: Bak işine kardeşim

"YARIŞTAN SONRA ARAYAYIM MI SENİ?

Başkan Şadi Yazıcı'nın tweetini alıntılayan Tuzla Belediyesi'nin hesabından "Yarıştayım sonra ariyim mi seni?" paylaşımı yapıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan temizlik aracıyla Hamilton'a yanıt: Bak işine kardeşim

FORMULA 1'İN TWİTTER HESABI DA PAYLAŞTI

Formula 1 organizasyonunun resmi sosyal medya hesapları, Tuzla Belediyesinin Yol Süpürme Aracı'nın birinci virajdaki fotoğrafını paylaştı. Resmi hesap, "Pole pozisyonu için geç gelen yarışmacı" yorumunu yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan temizlik aracıyla Hamilton'a yanıt: Bak işine kardeşim

"HEPİMİZ GÜLÜYORUZ"

Formula 1'in şampiyon takımlarından ve sezonun takımlar sıralamasının ilk sırasında bulunan Mercedes AMG Petronas takımının sosyal medya hesabından ise "Hepimiz gülüyoruz. Bugün ilk viraja ulaşan tek kişi o" yorumunu yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan temizlik aracıyla Hamilton'a yanıt: Bak işine kardeşim
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim
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