Tutuklanan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, hapishanede ünlülerin kaldığı kısımda kalamayınca sinir krizi geçirdi
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Tutuklanan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, hapishanede ünlülerin kaldığı kısımda kalamayınca sinir krizi geçirdi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Manchester City'nin dünyaca ünlü sol beki Benjamin Mendy, tecavüz ve taciz suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyor. Fransız futbolcunun, hapishanede ünlülerin bulunduğu özel bölümde kalacağını düşünürken durumun böyle olmadığını görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan hapishane gardiyanı, "Gerçekle yüzleşmek onun için çok acı bir farkındalık anıydı. Mutlu değildi ve kendisini kontrol edemedi" dedi.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy'nin tutuklanması gündeme oturdu. Tecavüz ve taciz suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Fransız futbolcunun, hapishanede sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.

"MUTLU DEĞİLDİ VE KENDİSİNİ KONTROL EDEMEDİ"

Goal.com'un The Sun'dan aktardığı habere göre; hapisane gardiyanlarından biri Mendy'nin hem kendi hem de personel güvenliği için özel kısımda kalacağını sandığını belirtirken, "Gerçekle yüzleşmek onun için çok acı bir farkındalık anıydı. Mutlu değildi ve kendisini kontrol edemedi" dedi.

52 MİLYON STERLİNE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Mendy hakkındaki beş suçlama 16 yaşından büyük üç kişiyle ilgili ve eylemlerin Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği öne sürülüyor. Paris banliyölerinden Longjumeau'da doğan Mendy, 2017 yazında 52 milyon sterlin karşılığında Monaco'dan tranfer edilmiş ve geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen takımdaki yerini korumuştu.

YAPACAĞI SAVUNMA MERAKLA BEKLENİYOR

Manchester City soruşturma nedeniyle Mendy'nin sözleşmesinin askıya alındığını açıklarken, süreç tamamlanana dek bu konu hakkında ikinci bir açıklama yapılmayacağını açıklamıştı. 10 Eylül'de yargı önüne çıkacak olan Mendy'nin kendisine yönelik suçlamalar karşısında yapacağı savunma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Tutuklanan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, hapishanede ünlülerin kaldığı kısımda kalamayınca sinir krizi geçirdi
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Ali Gülhan
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Tutuklanan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, hapishanede ünlülerin kaldığı kısımda kalamayınca sinir krizi geçirdi - Haberler Spor
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