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Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Spor

Tutaş: "Hijyene ve evde kalmaya özen gösterelim"

Hastalığın seyrine göre liglerin başlaması için TFF'nin takvim belirleyeceğini belirten Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, korona virüs nedeniyle herkesin hijyene ve ev de kalmaya özen göstermesiyle bu salgından kurtulacaklarını söyledi.

24.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:36
Tutaş:

Hastalığın seyrine göre liglerin başlaması için TFF'nin takvim belirleyeceğini belirten Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, korona virüs nedeniyle herkesin hijyene ve ev de kalmaya özen göstermesiyle bu salgından kurtulacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları, liglerde mücadele eden takımların antrenman takvimlerini de etkiliyor. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da da bu kapsamda diğer takımlar gibi bekleyiş sürüyor.

Son yaşanan gelişmeler üzerine bilgiler veren Teknik Direktör Alaattin Tutaş, "Tüm dünya gibi Koronavirüs laneti ülkemizde de etkisini gösterdi. Can kayıplarımız oldu, virüse yakalanan vatandaşlarımız oldu. Allah hepimizi bu lanetten muhafaza eylesin inşallah. Son olarak Fatih Terim hocamızın sonuçları pozitif çıktı. Cenabı Allah kendisine sağlık nasip eylesin. Hijyene ve evde kalmaya özen gösterirsek inşallah en yakın sürede bu lanetten kurtulacağımız inancındayım"dedi.

Yaşanan vakalardan ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun takvim belirleyemediğine dikkat çeken Tutaş, "Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu da diğer Avrupa ligleri gibi adım atamıyor. Hastalığın seyrine göre TFF bir takvim belirleyecektir. Bizde bu takvimin belirlenmesine göre antrenmanlarımıza başlayacağız. Niyetimiz bu Salı başlamaktı antrenmanlara ama olmadı. Takvim netleşirse haftasonu başlayabiliriz. Yine bir açıklama olmazsa durumun akıbetine göre antrenman programları düzenleriz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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