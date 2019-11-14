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TÜSİAD'dan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Biz ve BusinessEurope, senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz.

14.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:18
TÜSİAD'dan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı , "Biz ve BusinessEurope, senelerden beri güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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