TÜSİAD'dan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı

14.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:18

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Biz ve BusinessEurope, senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz." dedi.