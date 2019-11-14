TÜSİAD'dan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Biz ve BusinessEurope, senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz.
14.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:18
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Biz ve BusinessEurope, senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com