Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabıların 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor
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Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabıların 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor

Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabıların 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor
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Dünyaca ünlü Nike markasının kurucu ortağı tarafından yapılan ayakkabılar, Tokyo Olimpiyatları'nın ilk gününde köklü müzayede evi Sotheby's de satışa sunulacak. Türünün ilk örneği olan waffle tabanlara sahip olan ve 60'lı yıllarda tasarlanan el yapımı ayakkabıların, 800 bin ila 1.2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Sotheby's, 23 Temmuz'da özel bir Olimpiyat Koleksiyonu'nu satışa sunuyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın açılış töreni ile aynı gün gerçekleşecek müzayedede Nike'ın kurucu ortağı Bill Bowerman tarafından yapılmış el yapımı bir çift eski atletizm ayakkabısı da var.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ WAFFLE TABANLARA SAHİP

60'larda Bowerman tarafından tasarlanan ve 70'lerde değiştirilen ayakkabılar, yanlarındaki dört "prototip logo" ile süslenmiş. Logolar henüz şu anda bildiğimiz şekilde değiller ve daha çok ok gibi görünüyorlar. Ayakkabılar, Kanadalı atletizm koşucusu Harry Jerome için tasarlanmış ve türünün ilk örneği Waffle tabanlara sahip.

Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabıların 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor

KAHVALTI SIRASINDA AKLINA GELDİ

O zamanlar Oregon Üniversitesi'nde atletizm koçu olan Bowerman, okulun yepyeni pistinde sporcularının metal kramponlarının hasar görmesini izlemekten çok stres olur ve yıllar sonra, karısıyla kahvaltıda waffle yerken, kötü havalarda bile rahatlıkla kullanılabilecek bir ayakkabıyla bu soruna çözüm bulur.

1.2 MİLYON DOLARA SATILMASI BEKLENİYOR

Ayakkabıların, 800.000 ila 1.2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Sotheby's, bu ayakkabılardan çok az çiftin olduğunu belirtiyor ve bu yüzden değerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

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