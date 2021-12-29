Turtgutreis Yaşam Merkezi tamamlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turtgutreis Yaşam Merkezi tamamlandı

Turtgutreis Yaşam Merkezi tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından güncel değerlere göre yaklaşık 21 Milyon TL'ye mal olan Turgutreis Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından güncel değerlere göre yaklaşık 21 Milyon TL'ye mal olan Turgutreis Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Bodrum'a yapılan tesiste çocuk oyun parkı, kent marketi, seyir terası, atölye ve dükkanlar, sergi alanları ve otopark ile donatılacak, Bodrum sakinlerine ve tatil için gelenlere keyifli zamanlar geçirebilecekleri mekanlar kazandırılmış olacak.

Turgutreis Yaşam Merkezi'nin çatısında yer alan paneller ile tesisin ışıklandırması güneş enerjisi ile karşılanacak. İçerisinde bulunan otopark ile bölgedeki park yoğunluğuna da çözüm olacak olan projede geçici kabul yapılırken, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

Projenin hizmete girmesiyle birlikte özellikle Bodrum'da yaşayan vatandaşlar yeni bir sosyal alana kavuşmuş olacak. Vatandaşların ailesi ve çocuklarıyla birlikte gidip zaman geçirebilecekleri, içinde bulunan atölye ve sergi alanları ile de sanatsal faaliyetlere katılabilecekleri yeni yaşam alanı kısa süre sonra hizmete sunulacak. - MUĞLA

Turtgutreis Yaşam Merkezi tamamlandı

Turtgutreis Yaşam Merkezi tamamlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek

 Vatandaşı haklı çıkaran rakamlar! Aynı ürünün 3 farklı marketteki fiyatı yok artık dedirtti: 12, 22 ve 43 TL

Vatandaşı haklı çıkaran rakamlar! Aynı ürünün 3 farklı marketteki fiyatı yok artık dedirtti: 12, 22 ve 43 TL

 TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title