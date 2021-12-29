Turtgutreis Yaşam Merkezi tamamlandı

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından güncel değerlere göre yaklaşık 21 Milyon TL'ye mal olan Turgutreis Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Bodrum'a yapılan tesiste çocuk oyun parkı, kent marketi, seyir terası, atölye ve dükkanlar, sergi alanları ve otopark ile donatılacak, Bodrum sakinlerine ve tatil için gelenlere keyifli zamanlar geçirebilecekleri mekanlar kazandırılmış olacak.

Turgutreis Yaşam Merkezi'nin çatısında yer alan paneller ile tesisin ışıklandırması güneş enerjisi ile karşılanacak. İçerisinde bulunan otopark ile bölgedeki park yoğunluğuna da çözüm olacak olan projede geçici kabul yapılırken, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

Projenin hizmete girmesiyle birlikte özellikle Bodrum'da yaşayan vatandaşlar yeni bir sosyal alana kavuşmuş olacak. Vatandaşların ailesi ve çocuklarıyla birlikte gidip zaman geçirebilecekleri, içinde bulunan atölye ve sergi alanları ile de sanatsal faaliyetlere katılabilecekleri yeni yaşam alanı kısa süre sonra hizmete sunulacak. - MUĞLA