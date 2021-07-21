Turşuluk salatalıkta ikinci sezon
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Turşuluk salatalıkta ikinci sezon

Turşuluk salatalıkta ikinci sezon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir'in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesinde yoğun olarak yapılan turşuluk salatalık üretiminde ikinci sezon ekimleri başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesinde yoğun olarak yapılan turşuluk salatalık üretiminde ikinci sezon ekimleri başladı. Üreticiler, yaz dönemi salatalığından istedikleri verimi alamadıklarını belirterek umutlarının ikinci döneme kaldığını söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde turşuluk salatalık üretiminde ikinci sezon ekimleri yapılıyor. Üreticiler, yaz dönemi salatalığından istedikleri verimi alamadıklarını ifade etti. Hava şartlarının değişken olması nedeniyle yaz salatalığından umduklarını bulamadıklarını söyleyen Mehmet Akar şunları söyledi:

"Hava önce serin gitti. Serin hava bitkide mantari hastalıklar üretti. Bu yüzden verim düşüklüğü yaşandı. Serin havanın ardından sıcaklık artınca bu kez bitki aniden yükselen sıcaklık karşısında dayanamadı. Her gün sulamak zorunda kaldık, yoksa bitki kökleri kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Durum böyle olunca bu yıl salatalıktan istediğimiz verimi alamadık. Bu da beklediğimiz geliri getirmedi." - İZMİR

Turşuluk salatalıkta ikinci sezon
Turşuluk salatalıkta ikinci sezon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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