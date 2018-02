TÜRSAB'ın Yeni Başkanı Firuz Bağlıkaya Oldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) beklenen başkanlık seçimi sonuçlandı. Firuz Bağlıkaya büyük farkla seçimi kazandı. Mevcut yönetimin adayı Çetin Gürcün ise kaybetti. Firuz Bağlıkaya 2 bin 200 oy alırken, Gürcün bin 507 oyda kaldı. Emin Çakmak ise 357 oy aldı.

BÜYÜK FARKLA KAZANDI

Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB'ta seçim kıyasaya yapıldı. Dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarıştı.

Seçimde birliğe kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 acente sahibi oy kullandı. Oylama öncesinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. TÜRSAB'ın yeni başkanlık seçimi saat 17.00'da sona erdi. Seçim sonuçları Divan tarafından açıklandı. Açıklamadan önce ekranlardan meşhur Dallas müziği klibi yansıtıldı. Mireille Mathieu et Patrick Duffy'nin 'Together we're strong' (Biz birlikte güçlüyüz) sözleriyle birlik mesajı verildi.

ULUSOY'UN ONURSAL BAŞKANLIĞI TARTIŞILDI

Dün yapılan seçim sonrası TÜRSAB'taki 18 yıllık başkanlık görevi sona eren Başaran Ulusoy'un onursal başkan yapılmak istenmesi ise tartışıldı. Bu konuda önerge verilmesi gündeme geldi. Firuz Bağlıkaya konuya sert tepki göstererek, "Bu konu kürsüden araya sıkıştırılacak bir konu değildir. Bu en çok oy alan adayın vereceği karardır" diye konuştu.