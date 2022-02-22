Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

Bilecik Gençlik Spor Kulübü lisanslı sporcular 'Minikler Hentbol Turnuvası'na' haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Spor Kulübü lisanslı sporcular 'Minikler Hentbol Turnuvası'na' haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun organizasyonunda ve Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan maçlara minik sporcular haftanın 5 günü idman yaparak hazırlanıyor. Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk ortaokulu öğrencileri aynı zamanda Gençlik Spor Kulübü lisanslı 2010, 2011, 2012 doğumlu sporcuları Temmuz ayında Amasya'da düzenlenecek olan Minikler Hentbol Turnuvası'na katılacaklar. İstasyon Spor Salonu'nda maça hazırlanan sporculara antrenörleri İsmail Aynur eşlik ediyor. Hentbolda başarıyı altyapının güçlendirilmesi ile yakalayacaklarını belirten Antrenör İsmail Aynur, "İnşallah yetiştirdiğimiz sporcular uzun vadede gelecek yıllarda Milli takımlarımızın altyapısını oluşturacak" dedi. - BİLECİK

Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bilecik, Hentbol, gençlik, Amasya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title