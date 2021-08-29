TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Bağımsızlık mücadelemiz ve onun tacı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türkiye dünyanın birçok ülkesi için umut ve mücadele ışığı olmuştur.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Bağımsızlık mücadelemiz ve onun tacı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türkiye dünyanın birçok ülkesi için umut ve mücadele ışığı olmuştur." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutladıklarını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan büyük taarruz, Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturdu. 30 Ağustos Zaferi ile bayrağımızın özgürce dalgalandığı yurdumuzda, tam bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır. Bağımsızlık mücadelemiz ve onun tacı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türkiye dünyanın birçok ülkesi için umut ve mücadele ışığı olmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır. Büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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