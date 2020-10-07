Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor

07.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:28
Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Van'da bulunan bahçelerdeki son sebzeler hamaratlı ev hanımlarının kışlık olarak hazırlanmak üzere türlü ve melemen için toplanmaya başlandı.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Van'da bulunan bahçelerdeki son sebzeler hamaratlı ev hanımlarının kışlık olarak hazırlanmak üzere türlü ve melemen için toplanmaya başlandı.

Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Terzioğlu, Şamranaltı ve Kale mahallerinde çiftçiler tarafından ekilen sebze bahçelerinin son zamanlarda kışlık menemen ve türlü hazırlayan vatandaşların uğrak yeri oldu. Vatandaşlardan Mustafa Atay (32) her yıl bu mevsimde çiftçilerin kendi tarlalarında ekmiş olduğu bahçelere ailemizle birlikte geldiklerini söyledi. Burada tamamen doğal olarak yetiştirilen sebzeleri kendi elleri ile kopartıp taze bir şekilde evlerimize götürdüklerini ifade eden Atay, "Daha sonra kış aylarında tüketilmesi için cam kavanozlara doldurularak menemen ve türlü olarak hazırlıyoruz. Kışın hormonlu sebze yemektense bu yöntemi tercih ediyoruz. Hem doğal besleniyoruz hem de bütçemiz için daha ekonomik oluyor. Yılarca anne ve büyüklerimizden bu şekilde kış hazırlığı yapıyoruz" dedi.

Bahçe sahibi Ramazan Yıldız (52), yıllardır çiftçilik yaptığını ifade ederek, "Her yıl en az 4 dönüm sebze bahçesi ekiyorum. Bahçemizde domates, biber, yeşil fasulye, patlıcan ve diğer yeşillik ürünlerini yetiştiriyorum. Vatandaşlarda kendileri gelip sebzeleri kendi elleriyle kopartıp evlerine götürüyorlar. Kesinlikle yabancı ilaç veya gübre kullanmıyorum. Tamamen doğal hayvan gübresi kullanıyoruz. Vatandaşlar da doğal ürün olduğu için talep oldukça fazla oluyor. Toptancılar ürün vermiyorum. Tamamen dar gelirli vatandaşlar gelip ihtiyacı kadar bahçeden toplayıp uygun bir fiyatla evine götürüyorlar" dedi. - VAN

Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor
Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor
Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor
Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Ryan Babel Caner Erkin Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Ateş Çocuk Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 09:44:32. #1.15#
title