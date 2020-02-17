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Türklerin Karadağ'da açtığı firma sayısı 4 bini geçti

Karadağ Türk İşadamları Derneği (KATİAD) Kurucu Başkanı İsmail Oğuz Güvenç, 2015 sonunda 8 olan Türklerin Karadağ'da kurduğu firma sayısının 2019 sonu itibarıyla 4 bini aştığını belirterek, "Yani 4 yılda bu ülkede Türklerin kurduğu şirket sayısı 500 kat arttı.

17.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:33
Türklerin Karadağ'da açtığı firma sayısı 4 bini geçti

Türk İşadamları Derneği (KATİAD) Kurucu Başkanı Güvenç, 2015 sonunda 8 olan Türklerin Karadağ'da kurduğu firma sayısının 2019 sonu itibarıyla 4 bini aştığını belirterek, "Yani 4 yılda bu ülkede Türklerin kurduğu şirket sayısı 500 kat arttı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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