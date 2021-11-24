"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan duayen yatırımcı Mobius'tan çarpıcı TL yorumu - Haberler Ekonomi
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"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan duayen yatırımcı Mobius'tan çarpıcı TL yorumu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

"Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözleriyle tanınan duayen yatırımcı Mark Mobius, doların rekor üstüne rekor kırması sonrasında Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla ilgili olarak konuştu. Kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülkenin Türkiye olmadığını ifade eden Mobius, daha yüksek ABD getirilerinin dolar borcu olan diğer ülkelere de darbe vuracağını söyledi.

Duayen yatırımcı Mark Mobius, Türk lirasında yaşanan değer kaybına ilişkin olarak kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülkenin Türkiye olmayabileceği yorumunu yaptı.

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"DOLAR BORCU OLAN DİĞER ÜLKELERE DE DARBE VURACAK"

CNBC yayınına katılan Mobius, daha yüksek Abd getirilerinin Dolar borcu olan diğer ülkelere de darbe vuracağını söyledi. Mobius yayında kur krizine karşı kırılgan olan ülkelerle ilgili detay vermedi. Mobius, Türk lirasındaki kaybın diğer ülkelere etkisi olabileceğini de ifade etti.

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"TÜRKLER NE OLURSA OLSUN HAYATTA KALIR"

Mobius, Kasım ayında Bloomberg HT'ye verdiği söyleşide Türkiye ile ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı. Mobius, söyleşide, "Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor. Sayıların yanı sıra her zaman şirketin kendi yönetimine de bakıyoruz" diye konuşmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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