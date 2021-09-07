Türkler, Hollanda'da "Kral"ı tahtından indirdi! Burak Yılmaz oyundan çıkarken ıslıklandı
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Hollanda maçında 4-0 gerideyken teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan aldı. "Kral" lakaplı milli futbolcu oyundan çıkarken tribündeki Türk taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Türkiye, Hollanda'da kabusu yaşadı. Amsterdam'da adeta paramparça olan A Milli Takım'da Burak Yılmaz'a oyundan çıkarken büyük tepki gösterildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU ALKIŞLANDI
Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz'ı tribündeki Türk taraftarlar ıslıkladı. "Kral" lakaplı milli futbolcunun yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girerken, genç futbolcu tribünlerden büyük alkış aldı.