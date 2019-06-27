Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış seremonisine Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve kulüp başkanları katıldı.

Federasyon başkanı Şahin, yaptığı konuşmada, Türk tekvandosunun her geçen gün daha da büyüdüğü ve geliştiğini belirterek, "Görüyorsunuz, yıldızlar kategorisinde 3 bine yakın sporcu mücadele ediyor. Bu bir rekor. Bu yaş grubunda bu kadar sporcuyla Türkiye Şampiyonası düzenlemek bizim için gurur verici. Yarının şampiyonları gümbür gümbür geliyor. Çok çekişmeli ve kaliteli müsabakalar izliyoruz. Burada başarılı olacak çocuklarımız, yarınların Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu adayları." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, katılımcılara günün anısına plaket de takdim etti.

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 2 bin 884 sporcu mücadele ediyor. Yıldızlarda katılım rekorunun kırıldığı organizasyon, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA