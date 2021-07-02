Türkiye Yelken Federasyonundan yelkencilere özel şarkı
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Türkiye Yelken Federasyonundan yelkencilere özel şarkı

Türkiye Yelken Federasyonundan yelkencilere özel şarkı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), yelkenciler için 'Rüzgarın Çocukları' isimli, özel bir şarkı hazırladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), yelkenciler için 'Rüzgarın Çocukları' isimli, özel bir şarkı hazırladı.

Yelken sporunu yeni nesillere sevdirmek ve ülkedeki her su kenarında yelkeni yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten TYF Başkanı Özlem Akdurak, "Yelken Ailesi olarak gençlik ve olimpik sınıflarda elde ettiğimiz başarılarımızla onur duyuyoruz ve kenetlenerek paylaştığımızda sevinçlerimiz büyüyor." ifadelerini kullandı.

"Yelken sporunun güzelliğini ve sporcularımızın muazzam çabasını gözler önüne sermek çok kolay değil" diyen Akdurak, şunları kaydetti:

"Her yıl gençlik sınıflarında duyduğumuz coşkunun yanı sıra bu yılın olimpiyat yılı olması heyecanımızı daha da arttırıyor. Sporcularımıza ve desteği ile onlara rüzgar olan tüm yelken ailesine duygularımızı yansıtacak bir müzik parçası hazırlamak istedik. Seveceğinizi ve onları yolcu ederken mırıldanacağınızı umuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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